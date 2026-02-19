Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

Programas y subvenciones

Charlas sobre traídas vecinales en el MOME

Charlas sobre traídas vecinales en el MOME |

Charlas sobre traídas vecinales en el MOME |

A Estrada acogió ayer una jornada informativa sobre las traídas de agua vecinales, organizada por el Concello en colaboración con la Diputación de Pontevedra y que tuvo lugar en el MOME. En el encuentro se abordaron programas provinciales como +Aqua y Novaqua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents