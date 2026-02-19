El BNG sospecha de desviaciones irregulares en los presupuestos de 2026

El BNG de A Estrada ha presentado estos días una reclamación administrativa contra el acuerdo plenario de aprobación inicial de los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, aprobado el pasado 5 de febrero. La formación nacionalista sostiene que existen indicios de una posible desviación ilegal en el uso de contribuciones especiales y advierte del riesgo de desequilibrio presupuestario en las cuentas municipales.

Según explica el Bloque el recurso se fundamenta en el análisis detallado del estado de ingresos y del anexo de inversiones incluido en el presupuesto aprobado inicialmente. En concreto, en la partida 35100 del presupuesto de ingresos figura consignada la cantidad de 108.900 euros en concepto de contribuciones especiales, destinadas a financiar las obras de acometida de agua desde la red general.

Sin embargo, en el anexo de inversiones estas mismas obras aparecen presupuestadas por un importe total de 121.000 euros y se prevé que sean financiadas íntegramente mediante un préstamo. Para el BNG, esta configuración presupuestaria evidencia que las contribuciones especiales no se estarían aplicando al destino que justifica su imposición, lo que contravendría el artículo 29.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL). Este precepto establece de manera expresa que las cantidades recaudadas por este concepto solo pueden destinarse a la obra o servicio para el que fueron exigidas.

El BNG sostiene que, para adecuarse correctamente a la normativa vigente, el Concello debería minorar el importe del préstamo previsto para financiar la obra en la cuantía de las contribuciones especiales, es decir, en 108.900 euros. Esta modificación implicaría una reducción directa en el capítulo 9 del presupuesto de ingresos, correspondiente a pasivos financieros, que pasaría de 747.100 euros a 637.200 euros.

No obstante, la formación nacionalista subraya que este ajuste tendría un efecto inmediato en la estabilidad del presupuesto municipal, ya que produciría un desequilibrio inicial en las cuentas. Esta circunstancia está expresamente prohibida por el artículo 165.4 del TRLRHL, que impide la aprobación de presupuestos con déficit inicial, obligando a que las cuentas locales se presenten equilibradas desde el inicio del ejercicio.

Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego solicita la anulación del acuerdo de aprobación inicial de los Presupuestos del Concello da Estrada para 2026 y su reformulación conforme al principio de equilibrio presupuestario y al destino legalmente vinculado de las contribuciones especiales.

Noticias relacionadas

Desde el gobierno local, el concejal de Economía e Facenda, Alberto Blanco Carracedo, cuestionó la legitimidad del BNG para presentar alegaciones, recordando que un informe de Intervención de 2024 señalaba que ni los concejales ni los grupos municipales estarían habilitados para interponer este tipo de reclamaciones. Además, indicó que será el departamento de Intervención quien emita finalmente un informe antes de que el asunto pueda volver a comisión y pleno.