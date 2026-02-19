El BNG eleva al Parlamento la mejora de la PO-205 en Silleda

El BNG presentará en los próximos días en el Parlamento una seria de iniciativas para exigirle a la Xunta la «mellora inmediata» de la carretera PO-205 (que enlaza Silleda y Vila de Cruces) en el tramo comprendido entre el cruce con la N-525 y el acceso al recinto ferial de la Semana Verde, incluida la rotonda de entrada a este complejo. Son 1.300 metros de vía autonómica que se encuentran en un estado «moi deficiente, con fochancas, afundimentos e perda xeralizada da capa de rodadura», indican desde el partido.

La parlamentaria lalinense del BNG Ariadna Fernández indica que «a Xunta leva anos sen atender unha infraestrutura clave para o tránsito diario, a actividade económica e a imaxe de Silleda, especialmente durante os eventos do recinto feiral. O BNG reclamará unha actuación integral e inmediata para garantir a seguridade viaria e unhas condicións dignas nunha estrada esencial para a comarca».

Desde el BNG local su portavoz, Erea Rey, existe también una responsabilidad directa del Concello «na falta total de iluminación neste tramo». La iluminación, además, forma parte del contrato de la luz por el que Silleda paga en torno a 600.000 euros anuales. «Non se entende que non se faga cumprir ese contrato e que unha das estradas máis importantes para Silleda permaneza ás escuras dende fai anos», concluye la concejala silledense.