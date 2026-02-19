Aniversario de Laxeiro e de Rosalía en Lalín

A Asociación Amigos da obra de Wily, e os institutos Aller Ulloa e Laxeiro celebrarán o luns ás 19.00 horas no Bar de Mili o aniversario de Rosalía de Castro e de José Otero Abeledo, Laxeiro. No acto tomarán parte o gaiteiro Plácido Rozas, o artista Carlos Santos e as profesoras Gracia Santorum, Alba Payo e Lara Rodríguez Peña e haberá tortas de aniversario.