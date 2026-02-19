Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abre el plazo de las ayudas para eventos culturales del año pasado

REDACCION

El BOP publicó este miércoles las bases de las subvenciones del Concello de Rodeiro a la promoción, difusión y realización de actividades deportivas durante el año 2025. La convocatoria tiene una partida económica de 24.000 euros y pueden acogerse a ellas las personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro que hayan promovido este tipo de eventos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. El plazo para tramitar la solicitud comienza hoy jueves y estará abierto durante 40 días naturales. La documentación debe presentarse a través de la sede electrónica del Concello, usando el trámite de «instancia xeral».

