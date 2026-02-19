Rodeiro
Abre el plazo de las ayudas para eventos culturales del año pasado
REDACCION
Rodeiro
El BOP publicó este miércoles las bases de las subvenciones del Concello de Rodeiro a la promoción, difusión y realización de actividades deportivas durante el año 2025. La convocatoria tiene una partida económica de 24.000 euros y pueden acogerse a ellas las personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro que hayan promovido este tipo de eventos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado. El plazo para tramitar la solicitud comienza hoy jueves y estará abierto durante 40 días naturales. La documentación debe presentarse a través de la sede electrónica del Concello, usando el trámite de «instancia xeral».
