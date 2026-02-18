La Xunta autoriza la financiación de la pista de hípica en la Semana Verde

El Consello da Xunta autorizó este lunes el convenio de colaboración con la Fundación Semana Verde de Galicia para financiar la reforma de las instalaciones hípicas exteriores del recinto de Silleda. Los trabajos cuestan 644.120 euros, una cifra en la que la Xunta aportará 550.000 y la propia fundación los 94.210 restantes. Esta inversión del gobierno autonómico en el recinto ferial de Silleda ya se había anunciado el pasado mes de octubre, cuando la Xunta dio a conocer sus presupuestos para 2026.

La intervención contempla crear «una pista de última generación con arena de microsílice y fibras geotextiles, equipada con un sistema de riego y drenaje interno, que permitirá su uso continuado durante todo el año», incluso en condiciones meteorológicas adversas, indican desde la Consellería de Presidencia. Así, está previsto excavar la pista y las zanjas para la posterior canalización de tuberías, la colocación de lona aislante y la instalación de tuberías con electroválvulas. Además, será preciso aplicar capas de arena de drenaje y nivelación por láser, amén de una capa final de arena de microsílice y mezcla con fibra.

La nueva dotación permitirá a la Federación Hípica Galega la formación de deportistas en el recinto trasdezano, a la par que garantiza el bienestar animal y aumenta la presencia de Galicia en las competiciones de alto nivel. De hecho, la remodelación de estas instalaciones va a suponer su adecuación a las exigencias actuales de los estándares internacionales de calidad y bienestar animal en las pistas que albergan concursos de primer orden.

Dotaciones actuales

En este sentido, la Fundación Semana Verde mantienen contactos con la federación de cara a definir posibles vías de colaboración para que el recinto acoja actividades deportivas y formativas de alto nivel. En la actualidad, Semana Verde ya dispone de instalaciones hípicas en la zona de ganadería, con un ring principal de 8.500 metros cuadrados de superficie útil, una grada con aforo para 1.500 personas bajo cubierta y otras 800 al aire libre, así como, una pista de calentamiento de 4.100 metros y una zona de cuadras, con 92 boxes.