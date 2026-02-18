Subastan un piso y un garaje en Silleda por 117.000 euros
El BOE publicó este martes la subasta judicial de una vivienda y de una plaza de garaje en la calle Tras das Eiras, en Silleda. La puja, que tutela el Juzgado Número 2 de Lalín, marca un precio de 107.100 euros para la vivienda (ubicada en el primer piso del edificio), y de 10.150 euros para el garaje. Para pujar por el piso debe realizarse un depósito de 5.355 euros, y por el garaje, de 507,50.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa