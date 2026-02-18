Subastan un piso y un garaje en Silleda por 117.000 euros

El BOE publicó este martes la subasta judicial de una vivienda y de una plaza de garaje en la calle Tras das Eiras, en Silleda. La puja, que tutela el Juzgado Número 2 de Lalín, marca un precio de 107.100 euros para la vivienda (ubicada en el primer piso del edificio), y de 10.150 euros para el garaje. Para pujar por el piso debe realizarse un depósito de 5.355 euros, y por el garaje, de 507,50.