Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carreteras peligrosas GaliciaEólica marinaIncendio Trastero ManlleuMenores y pornoUber VigoPardo de VeraSoles Repsol
instagramlinkedin

Somoza critica el «desplome de la obra pública» en Rodeiro

El PP de Rodeiro incide en el desplome de la obra pública en 2025, puesto que los contratos cayeron un 47,9%, al pasar de los 1.74 millones del año precedente a los 874.392 euros. La formación que encabeza Cati Somoza culpa al alcalde, José Luis Camiñas, de esta situación, «porque só nun ano despilfarrou a herdanza do anterior goberno do PP, que lle deixou 1,6 millóns de euros de remanente».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents