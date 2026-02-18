Somoza critica el «desplome de la obra pública» en Rodeiro
El PP de Rodeiro incide en el desplome de la obra pública en 2025, puesto que los contratos cayeron un 47,9%, al pasar de los 1.74 millones del año precedente a los 874.392 euros. La formación que encabeza Cati Somoza culpa al alcalde, José Luis Camiñas, de esta situación, «porque só nun ano despilfarrou a herdanza do anterior goberno do PP, que lle deixou 1,6 millóns de euros de remanente».
