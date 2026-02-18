La noche del lunes de carnaval volvió a llenar la carpa del campo de la fiesta de Guimarei, donde los más osados no se echaron atrás a pesar del mal tiempo. Organizada por la comisión en honor a Santa Apolonia, el festejo tuvo una gran acogida, que cerró a altas horas de la madrugada con las verbenas, como es tradición.

Santa Apolonia en Guimarei y Folk de Raíz en Callobre

Por otro lado, en las Noites de Raíz de Callobre, el grupo estradense De Tazas dejó un gran sabor de boca al público local, que bailó y cantó junto a la banda, en esta segunda edición en lo que va de 2026.