Sábado de Piñata en Lalín con desfile, 2.000 euros en premios e orquestras
redacción
Lalín estreará o 21 de febreiro de Sábado de Piñata, unha cita que combinará un desfile de comparsas co espectáculo musical de tres referentes da verbena galega. A programación inclúe 2.000 euros en premios repartidos entre as diferentes categorías de participación.
O desfile dará comezo ás 19.00 horas. As comparsas concentraranse previamente na rúa Penatoares, desde onde iniciarán un percorrido que discorrerá por Antonia Ferrín Moreiras, Luis González Taboada, Avenida da Estación, Enrique Vidal Abascal e Rosalía de Castro, onde quedarán estacionadas as carrozas. Para o desfile está prevista a activación dun dispositivo de reordenación do tráfico que implicará restriccións á circulación nas rúas centrais da vila.
En canto aos premios, establécense tres categorías principais. Na modalidade de grupos entregaranse 400 euros ao primeiro premio, 200 euros ao segundo e 100 euros ao terceiro. Na categoría de parellas, os galardóns serán de 250, 150 e 50 euros, respectivamente. Para participantes individuais, os premios ascenden a 100, 60 e 40 euros. Ademais, as comparsas optarán a premios especiais dotados con 500 euros para a clasificada en primeiro lugar e 150 euros para a que quede segunda.
Olympus e París de Noia
A festa continuará a partir das 22:00 horas no Campo da Feira Vello, ao abrigo da Carpa do Cocido, onde actuarán as orquestras Olympus e París de Noia, xunto co DJ Marcos Quintana. O prezo da entrada é de 12 euros en venda anticipada e 15 euros ese mesmo día na propia carpa. As entradas pódense retirar xa en Taberna Café e Tendas Bernabé de Lalín e en Bodegón Trujillo de Silleda ou mercalas a través da web entradas.ataquilla.com.
O evento está organizado polo Grupo Troula, en colaboración co Concello de Lalín, que achegará a infraestrutura da Carpa do Cocido para acoller a celebración.
- Sol en el horizonte: tras ocho borrascas de gran impacto, un anticiclón se abre camino
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- Un avión aborta el aterrizaje en el aeropuerto de Vigo por baja visibilidad
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Una subasta de 7,6 millones en Darbo pone el foco en los 25 chalés ilegales en Regueira
- Del ministerio al aula: el «quiebro total» de Isabel Pardo de Vera tras su imputación
- Portugal retrasa hasta 2032 la puesta en servicio de la Alta Velocidad entre Oporto y Lisboa