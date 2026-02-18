Rodeiro solicita 100.000 euros para servicios en el rural
La junta de gobierno local de Rodeiro acuerda solicitar a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural una ayuda de 101.999 euros para la mejora de servicios básicos en los núcleos rurales de Soeirexa y Santa Baia. El gobierno bipartito ya dispone del proyecto para esta intervención, cuya cuantía asciende a 101.999 euros, de modo que las arcas municipales tendrán que aportar 2.000 euros.
