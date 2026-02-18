Primera de las cinco subastas del año sin terneros de recría

La Central Agropecuaria de Galicia celebró ayer la primera de las cinco pujas del presente año sin terneros de recría. Se trata de un acuerdo de la FIG con los principales operadores de ganado por el fin de que los tratantes regularicen las jornadas de compra para mejorar su operatividad y conciliación o por la proximidad o celebración de días festivos. Así, tampoco habrá subasta de este tipo de ganado los días 31 de marzo (Semana Santa), 11 de agosto (por su proximidad con el día 15), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el 29 de diciembre (Navidades). Además, el 2 de junio, con motivo de la Semana Verde se cancelan todas las pujas y el 9 de ese mismo mes solo se suspenderá la de vacuno mayor.