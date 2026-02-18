El pescador que no cayó en la red

Desde la Festa do Salmón del 2025, la plaza del Concello de A Estrada tiene un nuevo vecino. Se trata de un pescador de hierro de casi dos metros creado por el jubilado estradense Manuel Lago Román. El modus operandi era conocido. Su hijo, ayudado por varios amigos, «secuestró» la figura de noche para instalarla en un lugar estratégico justo el día en el que A Estrada rendía homenaje al rey del río y a la tradición de su pesca en el Ulla. Su presencia no pasó desapercibida para las miles de personas que pasearon ese día por delante, aprovechando en muchos casos para sacarse fotos con él.

Este pescador tenía sin embargo un amigo cerca. Al otro la de la plaza se encuentra el peregrino de hierro también creado Manuel Lago, quien trabajó durante años en la industria de estructuras metálicas y que ahora utiliza estos materiales para crear obras de arte. En ese caso se trataba de un homenaje al Camiño da Geira e dos Arrieiros, que también apareció una mañana de manera inesperada ante el consistorio estradense.

La estatua del peregrino tuvo un gran éxito y pronto fueron muchos los que se hacían fotos con él en su camino hacia Santiago. Así que el Concello de A Estrada decidió comprar la estatua al escultor, quien donó lo recaudado a la hostelería estradense en un momento delicado para el sector por culpa de las restriciones por el Covid.

Con la aparición de esta nueva escultura del pescador, se aguardaba que el gobierno local decidiese hacer una oferta para quedarse con la figura, sin embargo, meses después de su instalación no hubo ningún avance para su adquisición. Mientras, el pescador sigue ocupando su sitio a la entrada de los jardines municipales a la espera de la que ya será su segunda Festa do Salmón.

Noticias relacionadas

Sin embargo, ni el gobierno local ni su familia parecen tener prisa a la hora de «regularizar» la situación de esta escultura. Lo que sí han avanzado es que este pescador será la última pieza que realice Manuel Lago en hierro. A su edad, el artista ha decidido aparcar esta forma de creación debido al esfuerzo físico que implica trabajar con materiales tan pesados. Este esfuerzo se incrementa además en figuras de tamaños tan grandes.