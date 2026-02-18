Licitan el plan de seguridad de la ampliación de Lalín 2000

La Xunta acaba de sacar a concurso el servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del proyecto de urbanización de la cuarta fase del parque empresarial Lalín 2000. La sociedad Xestur licita por un tope máximo de 64.385 euros este proyecto.

La adjudicataria deberá prestar estos servicios tanto durante la ejecución material de las obras de extensión del parque empresarial (18 meses) como en las tareas propias de elaboración de los trabajos e informes previos al carácter preparatorio y en las demás contempladas en el pliego.

Este concurso se lanza solamente unos días después de que Xestur sacase también a concurso la dirección de obra de la urbanización por 279.000 euros. sobre esta licitación indicar que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de marzo.