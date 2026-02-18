Lalín acoge una sesión sobre las plagas e injertos del castaño
La Asociación Galega das Castañas e dos Soutos organiza este sábado, de 10.00 a 13.00 horas, una jornada sobre el control biológico y el material vegetal del castaño. Así, se abordará el empleo del parasitoide Torymus sinensis para controlar la plaga de la avispilla, y Beatriz Cuenca explicará el uso de material vegetal del castaño como portainjertos.
