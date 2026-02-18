Jornadas sobre traídas en A Estrada y Rodeiro

El Concello de A Estrada organiza hoy, en colaboración con la Diputación, una jornada informativa en torno a las traídas de agua vecinales. La idea se enfoca en el apoyo a las comunidades de usuarios de agua del ámbito rural. La reunión se celebrará en el Mome, a partir de las 19.00 horas. Por su parte, en Rodeiro, el Centro Cultural Manuel Lamazares acogerá mañana a las 17.30 horas una jornada sobre las traídas de agua vecinales, donde se hablará del plan sanitario, del control de calidad y del mantenimiento de las instalaciones, además de resolver dudas sobre casos reales.