El fondo Portobello negocia la compra de la gallega Martínez Otero, la empresa que diseña los muebles de Zara y viste el Hilton

La pontevedresa Martínez Otero es una de las tantísimas compañías gallegas aprovecharon el impulso estratosférico de Inditex para crecer a nivel internacional. En su caso, en el negocio del mueble, que arrancó en 1942 en A Estrada y dio su gran salto en los 90, cuando empezó a vestir las tiendas de Zara y el resto de marcas del grupo de Amancio Ortega.

Hoy, esta firma es mucho más. Ha materializado proyectos en más de 500 ciudades del mundo, llevando su estilismo del lujo a clientes de renombre como Loewe, Puig (Prada, Paco Rabanne y Valentino), Adidas o Nespresso, además de entrar con fuerza en el sector hotelero con encargos para Hilton, The Ritz-Carlton o Marriott.

Según avanza Cinco Días y ha podido confirmar FARO, la gestora española de private equity Portobello está negociando la compra de la compañía, con filiales en Estados Unidos, Emiratos Árabes, Marruecos, Reino Unido y República Dominicana. Se estima una valoración preliminar de 50 millones de euros por la empresa, que en 2024 acarició los 89 millones de facturación y emplea a más de 450 personas.