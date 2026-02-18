El Europeo de A Estrada saca su lado más «dakariano» con 1.600 kilómetros

A Estrada acogerá del 12 al 18 del mes de abril la quinta edición del Adventure Galicia, una prueba que abre el Campeonato de Europa de Rallye Raid de Orientación. La competición ha dado un paso más en el año de su consolidación definitiva en el Europeo, un factor que se nota en su inscripción más internacional y en un trazado que pondrá a prueba la resistencia de todos los participantes. El piloto estradense Javier Campos ha sido un año más el encargado de crear un roadbook en el que ha sacado su lado más «dakariano».

El Adventure Galicia contará este año con 1.600 kilómetros, en la que será su edición más larga hasta ahora. La carrera se dividirá en seis jornadas, comenzando el lunes 13 de abril y finalizando el sábado 18. «Tenemos una buena kilometrada por delante, con dos días de más de 300 kilómetros y también duro, con mucho tramo por monte», explica Campos al analizar el trazado.

El rallye dará comienzo el 13 con un prólogo y la primera etapa. La primera toma de contacto de los pilotos con los montes gallegos será por la zona de A Somoza, con 10 kilómetros de prólogo a primera hora de la mañana. Seguidamente dará comienzo la primera etapa, que transcurrirá por los montes de Forcarei, Soutelo de Montes, volviendo por Cerdedo y Codeseda tras atravesar el Monte Seixo.

El segundo día arranca la etapa maratón. Este año se ha dado un cambio, poniendo como punto intermedio Folgoso do Courel en vez de Manzaneda. Allí será donde los participantes hagan noche tras una etapa de ida y vuelta al día siguiente. Los pilotos dormirán en un camping en tiendas que pondrá la organización. El jueves la caravana del Adventure Galicia pondrá rumbo a los montes de Baiona y A Guarda, una zona que ya se recorrió el año pasado y que gustó a los participantes. Será una de las etapas más largas con más de 300 kilómetros.

La más dura sin embargo y la que está llamada a decidir la carrera en caso de llegar igualada a este punto será la del vienres 17. En esa jornada los participantes irán hacia Noia y Portosín, recorriendo la ría de Arousa hasta Ribeira. El regreso será por Caldas de Reis y Cuntis, por el Monte Xesteiras y el Alto da Cruz. Serán de nuevo más de 300 kilómetros con 270 de monte.

La jornada final, la del sábado 18, contará con un trazado cómodo, similar al de la primera jornada, pero en sentido inverso. Al terminar los pilotos se reunirán en la plaza del Concello de A Estrada como viene siendo habitual para la entrega de premios.

Consolidación

El director de carrera, Javier Varela, señaló que, a falta todavía de dos meses, la inscripción para la carrera está cerrada a la espera de que pueda surgir alguna baja que cubrir con algún interesado de última hora. Entre esos inscritos figura el hombre que volverá a ser el rival a batir en una carrera que ha dominado en sus primeras ediciones, el catalán Josep Pedrero. En esta ocasión sin embargo ha decidido participar con su moto Harley Davidson.

Varela destacó en esta inscripción el aumento de pilotos llegados de fuera de España, que ya se sitúan en torno al 50 por ciento. «No queda bien que lo digamos nosotros pero ahora mismo somos la mejor carrera del Europeo, la única además que crece en inscritos cada año», apuntó.

La segunda prueba de este campeonato continental será el Hellas de Grecia, el más famoso por su larga trayectoria. Después vendrá la carrera de Rumanía y finalmente, ya en septiembre, una nueva prueba organizada en Cerdeña, con solo tres días de competición.

Noticias relacionadas

La base de operaciones del Adventure Galicia volverá a estar en la zona deportiva de A Estrada, ante el campo de fútbol Manuel Regueiro. Este año sin embargo necesitarán algo más de espacio, ya que entre los participantes habrá equipos importantes que necesitarán un despliegue mayor.