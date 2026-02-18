La destrucción del autoempleo no cesa: 755 autónomos menos en cinco años

Mientras en el conjunto de la provincia el autoempleo marca una tendencia alcista en los ocho municipios de las comarcas los autónomos pasan de 7.222 a 6.467 en los últimos cinco años. Así se deduce si observamos la evolución registrada entre enero de 2021 y el pasado mes del presente año. El retroceso es generalizado, con las mayores bajadas en cifras absolutas en Lalín (-180), A Estrada (-159) y Silleda (-149). En términos relativos, los descensos más intensos se registran en Rodeiro (-14,8%) y Vila de Cruces (-14,8%).

El ajuste contrasta con la evolución del conjunto de cotizantes: mientras el total crece en el periodo (+3,5% en el agregado), el peso del autoempleo se reduce especialmente en los municipios con más volumen, como Lalín (del 34,4% al 29,7%), A Estrada (del 34,0% al 28,6%) o Silleda (del 34,9% al 28,5%). En este caso los censos que reproduce el ministerio se refieren a la sede social de las empresas; es decir, el término municipal en que están dadas de alta. En los concellos más pequeños, aunque también pierden autónomos, el autoempleo sigue teniendo un peso muy alto sobre el total (por ejemplo, Dozón supera el 61% en enero de 2026).

El área pierde 755 autónomos en este lustro. La caída es común a todos los municipios y se concentra, sobre todo, en los concellos con mayor volumen. Lalín baja de 2.325 a 2.145 trabajadores por cuenta propia (180 menos), A Estrada desciende de 1.743 a 1.584 (159 menos) y Silleda pasa de 1.165 a 1.016 (149 menos).

En el resto del mapa, Vila de Cruces reduce su cifra de 628 a 535 (93 menos), Rodeiro cae de 519 a 442 (77 menos) y Forcarei pasa de 365 a 322 (43 menos). Las bajadas más moderadas en números se registran en Agolada, de 274 a 244 (30 menos), y en Dozón, de 203 a 179 (24 menos).

La afiliación total a la Seguridad Social en el conjunto de municipios sube en estos 60 meses y pasa de 19.406 cotizantes en enero de 2021 a 20.090 en enero de 2026, es decir, 684 más. El crecimiento se apoya en tres ayuntamientos. Lalín aumenta de 6.751 a 7.225 cotizantes (474 más), A Estrada sube de 5.120 a 5.537 (417 más) y Silleda crece de 3.342 a 3.570 (228 más).

Frente a esos avances, cinco concellos cierran el quinquenio en negativo. Vila de Cruces baja de 1.379 a 1.225 (154 menos), Forcarei desciende de 969 a 860 (109 menos) y Rodeiro pasa de 984 a 915 (69 menos). También retroceden Agolada, de 522 a 466 (56 menos), y Dozón, de 339 a 292 (47 menos). Es decir, el mercado laboral se comporta de una manera favorable solo en los tres municipios más poblados.

Noticias relacionadas

En lo que respecta a la evolución mensual; es decir, la comparativa entre diciembre y enero, las comarcas perdieron 84 activos, una treintena de ellos autónomos. Dentro del total de 20.090, 300 corresponden al agro, 373 al hogar, 6.467 autónomos y los restantes 12.946 al régimen general. Lalín totaliza 7.225, Silleda (3.570), Vila de Cruces (1.225), Rodeiro (915), Agolada (466), Dozón (292), A Estrada (5.537) y Forcarei (860). Dozón y A Estrada son los únicos que, curiosamente, calcan los resultados del mes anterior.