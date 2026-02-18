Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Campeonato de truco en el Hotel América

El Hotel América, de la parroqua estradense de Oca, celebra este sábado día 21 un campeonato de truco, que irá acompañado de laconada. La comida comienza a las 14.30 horas, y el torneo dos horas después. Podrán participar hasta 64 parejas, con una inscripción de 70 puntos por dúo. Los premios van desde los 1.400, 700 y 300 puntos para los tres mejores.

