Vandalizan la foto de la lista del PP en su sede de Lalín

El Partido Popular de Galicia condena «un novo ataque» a una de sus sedes de organizaciones locales, en este caso en Lalín y en el municipio coruñés de Sada. «Este é o resultado do odio que sementa a esquerda en Galicia», señalan los populares a través de su secretaria general, Paula Prado.

La organización manifiesta que «o conflito que pretende instaurar a oposición non descansa nin en pleno Entroido» y recuerda otros ataques similares a principios de este mes en otras sedes de la comunidad autónoma. Ahora, en el local del PP de Sada aparecieron colocadas pegatinas y en el de Lalín [también sede del partido a nivel comarcal] amaneció con pintadas en varios colores que emborronaron rostros de miembros de la última candidatura de José Crespo a los últimos comicios municipales en una imagen colocada en la cristalera de la fachada del bajo situado en la calle Matemático Rodríguez Además, en la fotografía de gran tamaño aparecen dos pintadas con las siglas BNG, un ¡Viva Vox! y otra en la que se cita a esta última organización política.

Así las cosas, el PPdeG exige tanto al BNG como a los socialistas gallegos que «condenen dunha vez os feitos porque, se non o fan, serán cómplices desta escalada de rancor que non cesa cara ao Partido Popular» y añade «vólvense a cruzar liñas vermellas por culpa dos que basean a súa estratexia na conflitividade social, como fai o independentismo galego». Prado anuncia que esta mañana se debatirá en comisión en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley relativa a la condena de actos vandálicos cometidos contra las sedes del PPdeG, así como de cualquier acto semejante contra sedes de formaciones políticas democráticamente constituidas. «Agardamos o apoio de todos os grupos, salvo que queiran seguir instigando ao odio», subraya.

Insultos a Avelino Souto

Por otro lado denuncia que el edil del PP de Lalín Avelino Souto fue objeto de numerosos insultos en las redes sociales por parte de un simpatizante del BNG. «Deixa de ser tan payaso; imbécil; subnormal o, respóndeme se tes huevos» son los insultos que, concretan los populares, recibió Souto.