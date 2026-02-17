Silleda aprueba el nuevo contrato de la luz en edificios municipales

La junta de gobierno local de Silleda aprueba la adjudicación a la empresa Endesa Energía SA del contrato para el suministro de electricidad en alta y baja tensión, que este año incluye los edificios municipales y también los bombeos de las depuradoras. Este acuerdo está basado en el convenio marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), durara un año, sin posibilidad de prórroga, y tiene un coste de 198.869 euros.

La contratación se realiza a través de la Central de Contratación de la FEMP, un servicio al que está adherida Silleda desde 2018. Este sistema permite a las entidades locales acceder a condiciones más ventajosas y a precios competitivos.

Estudio gratis

Además de la energía para los edificios municipales y para el bombeo de las depuradoras, la empresa realizará un estudio sobre la generación de energía reactiva en las instalaciones municipales y la valoración económica de los equipos para su minoración. Esta media permitirá seguir mejorando la eficiencia energética y reducir costes futuros.