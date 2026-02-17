Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Servicios

Silleda aprueba el nuevo contrato de la luz en edificios municipales

Redacción

Silleda

La junta de gobierno local de Silleda aprueba la adjudicación a la empresa Endesa Energía SA del contrato para el suministro de electricidad en alta y baja tensión, que este año incluye los edificios municipales y también los bombeos de las depuradoras. Este acuerdo está basado en el convenio marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), durara un año, sin posibilidad de prórroga, y tiene un coste de 198.869 euros.

La contratación se realiza a través de la Central de Contratación de la FEMP, un servicio al que está adherida Silleda desde 2018. Este sistema permite a las entidades locales acceder a condiciones más ventajosas y a precios competitivos.

Estudio gratis

Noticias relacionadas

Además de la energía para los edificios municipales y para el bombeo de las depuradoras, la empresa realizará un estudio sobre la generación de energía reactiva en las instalaciones municipales y la valoración económica de los equipos para su minoración. Esta media permitirá seguir mejorando la eficiencia energética y reducir costes futuros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents