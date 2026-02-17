Rodeiro acoge una charla sobre Mercosur
El BNG organiza el sábado a las 16.30 horas en el centro cultural Manuel Lamazares una charla sobre el acuerdo con Mercosur, las enfermedades emergentes y la PAC. Intervendrán la eurodiputada Ana Miranda, la parlamentaria Ariadna Fernández y el responsable de Medio Rural del partido, Xosé Manuel Puga.
