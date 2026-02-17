Un punto limpio móvil y un camión eléctrico para potenciar el reciclaje

El Concello de A Estrada trabaja en un proyecto para optar a diversas líneas de ayuda de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia con las que poder afrontar la introducción de diversas mejoras en materia de recogida selectiva de residuos. Entre las iniciativas contempladas en este proyecto figuran la adquisición de un vehículo eléctrico para la recogida exclusiva de biorresiduos o la apuesta por un punto limpio móvil que ayude a concienciar y sensibilizar sobre el reciclaje y la separación de la basura para posibilitar una nueva vida a materiales que pueden ser reutilizados.

En el marco de este proyecto, el concejal estradense de Servizos Municipais, Óscar Durán, señaló que el desembolso más grande es el vinculado a la adquisición de un vehículo eléctrico para la recogida de biorresiduos. Sería una dotación para sumar al parque móvil municipal y que permitiría, en caso de que se presente alguna incidencia en la prestación del servicio diario, disponer de una alternativa inmediata para la evacuación de la basura que se deposita en los contenedores marrones y que tiene que ser retirada de forma rápida para evitar olores y otras molestias.

En este sentido, tras la incorporación de los contenedores marrones a las calles de A Estrada a finales de 2025 y con la previsión del correcto uso de los 60 puntos de depósito previstos para la villa, contar con este vehículo eléctrico podría ser una importante ayuda. Otra de las subvenciones de Medio Ambiente sitúa la adquisición de 100 nuevos composteros para el ámbito rural, después de haber distribuido en 2025 medio millar de unidades en el marco del proceso de incorporación del quinto contenedor en el municipio.

Control y sensibilización son las líneas en las que se centrará la apuesta para estas ayudas autonómicas, donde se solicitará una subvención para poder afrontar un control de los depósitos realizados por los usuarios. Sobre la concienciación, destaca la puesta en marcha del punto limpio móvil, con una movilidad vinculada al camión eléctrico. Este llevaría incorporados pequeños puntos de depósito, que podrían ser empleados en el ámbito rural, junto a talleres de aprovechamiento de residuos textiles. «Poderiamos achegar o uso destas instalacións medioambientais aos máis pequenos, buscando realizar campañas sobre o seu funcionamento, a separación correcta dos residuos e a importancia de realizar os depósitos no lugar axeitado», remató Durán.