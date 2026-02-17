El PSOE aplaude la reunión del Concello con el sector

El PSOE de Lalín aplaude que el Concello convoque al comercio local para abordar la puesta en marcha del bono comercio, una medida que había sido propuesta ya por los socialistas en un pleno municipal hace casi dos años, y que salió adelante por unanimidad. La reunión será este jueves, día 19, a las 20.30 horas, en la sede de la Asociación de Empresarios de Deza (AED), y puede acudir todo el sector, sea o no miembro de este colectivo.

La secretaria general y portavoz municipal de la formación, Alba Forno, recuerda que su propuesta se formuló en diciembre de 2023, pero que sin embargo «permaneceu 780 días sen executarse. Semella que agora por fin se pón en marcha, e seguro que será unha boa noticia para o comercio local. Máis vale tarde que nunca», añade.

Dotación mínima

Alba Forno explica que el bono comercio es una herramienta eficaz y cuantificable par dinamizar el consumo local, puesto que supone una «inxección directa na economía do municipio» y beneficia tanto a los establecimientos como a la clientela, como quedó demostrado en diversos municipios del entorno. «Estamos a falar dunha medida concreta, cun impacto real e medible. Dende o primeiro momento defendemos que debía contar cunha dotación mínima de 40.000 euros para que tivese efectos significativos no tecido comercial de Lalín».

Por último, Alba Forno apunta que su partido va a estar atento al desarrollo del programa «para que non quede nun anuncio puntual nin nunha convocatoria simbólica, senón que conte con fondos suficientes e cunha execución á altura das necesidades» del comercio local. En este punto, remarca que el sector en Lalín «precisa apoio real. O fundamental é que a medida se poña en marcha e con recursos suficientes».

Noticias relacionadas

Al margen de las iniciativas locales, existen ya otras propuestas para el comercio, como «merca na vila» de la Diputación de A Coruña para concellos de menos de 20.000 vecinos.