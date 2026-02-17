Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio +Aqua a la traída vecinal de Couso por su impacto social

Premio +Aqua a la traída vecinal de Couso por su impacto social | RAFA ESTÉVEZ

Premio +Aqua a la traída vecinal de Couso por su impacto social | RAFA ESTÉVEZ

La Diputación de Pontevedra entregó ayer los premios +Aqua a doce comunidades de agua, destacando el segundo puesto de Couso en impacto social. Anunciaron un aumento presupuestario en los planes de ayuda para 2026, cuyo plazo termina el 1 de abril.

