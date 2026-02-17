Menudo lunes
Las familias y, en particular, los más pequeños de la casa cobraron protagonismo en las actividades programadas ayer en Lalín, con zancudos, hinchables, talleres y circo, y en el Centro Cultural Vista Alegre de A Bandeira. En la capital dezana también se celebró el concurso, que repartió 975 euros en vales para el comercio local y tuvo a Furbies, La chica invisible y Fregona como ganadores de sus tres categorías
X. Salgueiro / S. Pernas
El Entroido de Lalín vivió este lunes su jornada más familiar con una fiesta de disfraces y circo bajo la carpa del Campo da Feira Vello. El plato fuerte fue el concurso, con 975 euros en vales canjeables en el comercio local. El premio de 200 euros correspondió al grupo Furbies, seguido de Drag Crocheteras (150) y Grand Prix (100). En individual adultos, obtuvieron recompensa La chica invisible (150 euros), Secuestro Alien (100) y Trump (50); y en infantil, Fregona (100), Drakaris (75) y Optimus Prime (50).
Si en Lalín el protagonismo fue para el público familiar, en A Bandeira recayó enteramente en los más pequeños de la casa. El Centro Cultural Vista Alegre organizó una fiesta infantil con merienda.
Actos para hoy
El Martes de Entroido será el día grande en Vila de Cruces, con desfile de carrozas y disfraces desde el Campo da Feira a las 17:30 horas, rumbo al pabellón municipal. Como novedad, abrirán el cortejo los Xenerais da Ulla y la charanga TNT pondrá la banda sonora. El concurso reparte casi 2.000 euros en premios, y la inscripción puede formalizarse en el Registro del Concello hasta las 13:00. Si llueve, se suspende el desfile y todo se traslada al pabellón.
En Lalín, Pontiñas Centro Comercial y de Ocio celebra su 21º Entroido con concurso de disfraces. La inscripción está abierta de 16:30 a 17:45. Repartirá 575 euros en vales de compra.
En Silleda hay fiesta infantil en la Praza Juan Salgueiro (17:30) y para mayores en el centro social (19:00).
En A Estrada, a las 16:30 horas, una veintena de comparsas de distintas parroquias participarán en el desfile, que saldrá a de la calle Antón Losada Diéguez, con destino a la Praza da Feira. Allí se reunirán con el Padre Xiao, encargado del pregón, y al que seguirán los ‘atranques’ de los Xenerais, a cargo de Santa Cristina de Vea (18:30).
En Forcarei, el centro social alberga, desde las 17:00, una fiesta de disfraces infantil.
