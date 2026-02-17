A mal tempo, boa máscara
O Martes de Entroido volveu converter o casco urbano da Estrada nun fervedoiro de xente, coa música, o baile, as cores e a retranca como grandes protagonistas
Malia que as precipitacións obrigaron a sacar os paraugas durante o desfile, os Xenerais da Ulla de Santa Cristina de Vea pudieron lucirse nos seus «atranques»
O Martes de Entroido na Estrada volveu ser moito máis ca unha festa, coa xente abarrotando a Rúa Calvo Sotelo e a Praza da Feira para ver desfilar as comparsas e os atranques dos Xenerais da Ulla. O evento, que representa a tradición e o respecto pola festa da comarca, seguiu adiante a pesar do mal tempo, con centros de estradenses armados con paraugas e chuvasqueiros, xa que ninguén o quería perder. O Concello decidiu manter a programación malia as nubes que ameazaban desde primeira hora, permitindo que a vertente máis tradicional tomase as rúas, enchéndoas de música, bailes e cores.
Foron finalmente dezanove as comparsas que se deron cita na Rúa Antón Losada Diéguez para iniciar un percorrido cheo de enerxía e diversión. Abriu o desfile Santa Cristina de Vea, cunhas carrozas con temas de actualidade, como son a autovía, e o confinamento das aves producido pola gripe aviar. Seguíulles Couso, cun musical sobre O Rei León e, tras eles, foron todas as Anpas, que eran as de Vea, Oca, Codeseda, O Foxo, Pérez Viondi e Figueiroa. Destacaron a Granxa de Oca e Figueiroa, e o Bosque Mitolóxico do Ceip Cabada Vázquez de Codeseda e os disfraces da natureza do Foxo, cun gran número de participantes en todas elas.
Tampouco faltou o tema relixioso, con dúas carrozas cheas de curas e monxas de Santo André e San Xuxo de Vea. San Miguel de Castro rescatou a esencia dos contos de palleiro, mentres que Riobó fixo unha homenaxe aos dentes de león. Logo chegou o dinamismo de Priscilla Zumba e o seu dance e a galaxia de Stradanza, que contaxiaron aos espectadores as ganas de moverse e cantar baixo a chuvia. Para rematar, pechaban o desfile a referencia á viticultura de Ribela, as balizas de Fernando Conde, un tema moi de actualidade, e o Grand Prix de Callobre, que volveu dar protagonismo ao famoso concurso da tele, no que os participantes ían disfrazados das míticas probas.
Xusto cando parecía que a chuvia non ía dar descanso, e tódalas comparsas estaban xa chegando á Praza da Feira para prepararse para escoitar o pregón do Padre Xiao, comezou a escampar. Malia iso, o sermón do cura quedou aprazado para o día 1 de marzo, data na que tamén se realizarán o tradicional concurso e desfile de disfraces do Concello, que estaba posto para este pasado luns.
Comezaron así os Xenerais da Ulla de Santa Cristina de Vea, sen apenas paraugas xa no medio no público, coa forza dos seus pequenos xinetes, que daban a benvida aos presentes e presentaban a reunión. Os temas a tratar foron os da actualidade, e xa os correos comezaron discutindo polas famosas balizas, que tanto levan dando que falar dende que se impuxo a nova lei, e que a xente celebrou con risas e aplausos. A seguinte parella centrouse no tema de Mazón e a dana de Valencia, onde dialogaron sobre se a culpa foi do presidente ou de Marlaska sobre a traxedia acontecida.
Tamén se fixeron numerosas alusións á corrupción política no goberno do PSOE e de Ayuso, e non faltou tampouco o tema da autovía e Altri, onde os xenerais non deron chegado a un acordo, pero deixaban paso aos seguintes tralas súas verbas. O momento álxido chegou ca actuación dos últimos Xenerais, que tiveron una bonita pelexa verbal cos temas do Concello da Estrada, onde non deixaron ningún. Falaron da humanización da Farola, dos colectores do lixo, da falta de policía pola noite ou as fochancas da estrada nacional e o mal estado das pistas nas parroquias, o que conseguiu sacar un gran aplauso do numerosos espectadores, e facer sorrir incluso ás autoridades presentes, entre as que se atopaban o alcalde Gonzalo Louzao ou o conselleiro José López.
Silleda queima o Vello Baldréu
O Entroido chega hoxe ao seu fin coa máis triste das despedidas. Tamén este mércores 18 de febreiro, ás 21:00 horas, Silleda procederá ao apagado simbólico do Muro de Luz e á despedida dos Baldréus ata o vindeiro ano. E farao a través do lume purificador no que inmolará, un ano máis, ao Vello Baldréu na Praza da Feira Vella. Antes recibirá unha derradeira homenaxe na que o cortexo fúnebre, composto por carpideiras, choromiqueiros e demais ralea, percorrerá as rúas da vila cos seus laios baixo un ceo que tamén promete chorar polo pasamento.
SIC Iniciativas Culturais convida a toda a veciñanza a unirse á comitiva para despedir o Entroido como se merece.En Lalín, a Asociación Cultural O Naranxo decidiu onte á noite aprazar a Queima do Meco para o vindeiro sábado, 21 de febreiro.
