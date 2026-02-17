Las líneas de bus ganan 4.200 viajeros en medio año y superan los 19.100

El transporte colectivo contamina menos, evita tener que pensar dónde aparcar el coche y además en la zona interior de Pontevedra es la única alternativa al turismo privado, en vista de las casi nulas paradas de tren en el trayecto Ourense-Santiago. Esto explica el aumento de usuarios del autobús en las comarcas, según la última memoria anual del Plan de Transporte Público de Galicia, referida al periodo entre julio de 2023 y junio de 2024.

El documento se difundió meses atrás y señala que en el verano de 2024 los y las vecinos de Deza que se desplazaron en transporte público no integrado (es decir, el que no se comparte con rutas escolares) llegaron a 13.724. Seis meses atrás eran 9.995. En las rutas que discurren por A Estrada y Forcarei, en medio año se pasó de los 4.930 a los 6.013. Así las cosas, si en diciembre de 2023 el transporte no integrado trasladó a 14.925 personas, medio año después la cifra alcanza las 19.137.

Desde 2017 y para favorecer la movilidad en el rural y eliminar rutas que no eran rentables, la Xunta puso en marcha el transporte integrado o compartido, en el que los usuarios pueden emplear el transporte escolar si hay plazas vacías. Este servicio tiene tirón en Tabeirós-Montes, con 4.368 adultos que lo emplearon al cierre de junio de 2024 y que suponen el doble de las 2.149 de Deza. Presidencia también ofrece el transporte bajo demanda, presente en los ochos concellos. A nivel gallego, concellos como Oleiros, Palas de Rei o Lourenzá no disponen de él. Para usar el transporte bajo demanda, hay que reservar plaza antes de las 19.00 horas del día anterior, a través del teléfono 981 546 100. El servicio garantiza una parada a menos de 500 metros para el 90% de la población.

Más paradas

Conjugar movilidad rural y rentabilidad a veces obliga a reajustar servicios, por eso Deza pasó de sus 190 líneas en diciembre de 2023 a las 183 seis meses después. Eso sí, ganó 24 paradas para llegar a las 2.291. A Estrada y Forcarei suben también sus estacionamientos, de 1.273 a 1.306, y pasa de las 98 a las 102 líneas. ¿Cómo se reparten estos trayectos? Pues la mayoría son de rutas escolares: en Deza hay 139 que dan servicio a centros educativos, de modo que el recorte afecta a las de transporte no integrado, al bajar de 51 a 44. A Estrada y Forcarei, sin embargo, ganan una nueva ruta escolar y pasan a 66, y las otras 3 nuevas pertenecen a los 36 trayectos con otros destinos distintos al educativo.

Decíamos que el bus es la única alternativa al turismo, y eso queda en evidencia al ver los datos de las tarjetas de movilidad. La Tarxeta Xente Nova se empleó entre julio de 2023 y junio de 2024 en 72.349 viajes, que en Tabeirós-Montes llega a los 77.050. Desde enero de 2024 se recogen datos de la Tarxeta +65, que cierra junio con 1.199 viajes en tierras dezanas y 808 en A Estrada y Forcarei. Pero la Tarxeta Nova tuvo épocas mejores: cierra junio con 9.961 altas, mientras que en abril eran más del doble, 20.126. Puede deberse a menos traslados de los universitarios.

La disponibilidad de esas tarjetas con descuentos y traslados gratis, así como las facilidades para su adquisición y recarga, son algunas de las causas por las que la encuesta de satisfacción mejora sus resultados en las comarcas. En Deza, la valoración global del servicio pasa del 7,4 al 8,4, y en la comarca vecina, del 7,5 al 8,2.

A menos de diez minutos y a pie

La memoria del Plan de Transporte Público de Galicia también señala que el tiempo de acceso a la parada es inferior a los 10 minutos en la zona, pero por poco: de 9,67 minutos en los municipios dezanos y de 8,85 en A Estrada y Forcarei. En las dos comarcas, los usuarios del transporte público suelen desplazarse hasta el punto donde para en bus a pie o en un coche que conduce otra persona. El tercer medio de desplazamiento hasta la parada es en coche conducido por el propio viajero, en el caso de Deza, o en otros autobuses, para Tabeirós-Montes.

Santiago, Lugo y Ourense, los destinos más frecuentes

La extensión sobre todo del municipio de A Estrada explica este empleo de varios autobuses. Sus usuarios del transporte público lo emplean sobre todo para desplazarse hasta Santiago y Pontevedra y, en menor medida, a Caldas y Deza. Compostela, seguida de las ciudades de Lugo y Ourense, son los tres destinos más comunes entre los viajeros de Deza, lógico si pensamos que en estas tres urbes se concentran campus universitarios.

En cuanto a los viajes dentro de cada comarca, en la dezana, los trayectos más comunes son los que se realizan entre distintos puntos de Lalín, enclaves de Silleda o de Vila de Cruces. La memoria no cita, por ejemplo, paradas entre Lalín y Dozón. En Tabeirós-Montes, el 81% de las rutas comunican varias aldeas estradenses, y el 19% se reparten en enclaves de Forcarei.