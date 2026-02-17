Infraestructuras
Lalín elabora un inventario de daños en los viales por el tren de borrascas
Afecta a pistas del rural y del casco, incluida la Rolda Leste | Crespo es consciente de la necesidad de obras de bacheo y de reafirmado completo
El Concello de Lalín está elaborando un inventario detallado con el estado de las carreteras, pistas y viarios de titularidad municipal para concretar el alcance de los daños del tren de borrascas que azota la Península desde comienzos de año. El paso de nueve temporales desde el 6 de enero (y ya hubo otros seis desde el arranque del otoño) dejó tras de sí serios destrozos «nunha parte significativa da rede viaria de toda Galicia», como indican desde el Concello y como puede comprobarse en un viaje de 15 minutos por la N-525 entre Lalín y Silleda, por ejemplo.
El alcalde, José Crespo, encargó al departamento de Obras la redacción de un estudio que evalúe la situación actual de las infraestructuras viarias del rural y del casco urbano. Entre las vías que se someterán a este análisis figura la Rolda Leste, ya que es una arteria clave para la movilidad del municipio.
Crespo indica que el ejecutivo que encabeza es consciente de que hay carreteras en mal estado a consecuencia de, sobre todo, las precipitaciones de esos temporales. «Sabemos que hai tramos que precisan unha intervención inmediata e imos actuar en canto sexa posible», indica. Añade que en determinados casos no va a ser suficiente con un simple parcheo superficial, sino que será necesario acometer el reafirmado completo «para garantir a durabilidade e seguridade» de las vías
El gobierno lalinense prevé que una vez que esté finalizado este inventario técnico se establezca un plan de intervención urgente, con la finalidad de restablecer «as condicións de circulación axeitada» y así reforzar la citada seguridad de circulación en todo el término municipal.
