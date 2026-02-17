Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Excursión

Italia, destino de cuatro alumnas de Latín del IES Pintor Colmeiro

Las cuatro jóvenes, ante una escultura en Roma. |

Las cuatro jóvenes, ante una escultura en Roma. |

Cuatro alumnas de Bachillerato de Lalín del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, disfrutan de un viaje a Italia desde el pasado sábado y hasta el 21. Rosalía, Candela, Noelia e Ainhoa están acompañadas por su profesor Xosé Barreiro y conocen enclaves tan importantes en la cultura clásica como Roma, Pompeya, Ostia o Antica. El viaje se enmarca en el programa Operación Exérica, organizado por SeecGalicia para profesores y alumnado de clásicas de centros de enseñanza secundaria de Galicia.

TEMAS

Tracking Pixel Contents