Italia, destino de cuatro alumnas de Latín del IES Pintor Colmeiro

Cuatro alumnas de Bachillerato de Lalín del instituto Pintor Colmeiro, de Silleda, disfrutan de un viaje a Italia desde el pasado sábado y hasta el 21. Rosalía, Candela, Noelia e Ainhoa están acompañadas por su profesor Xosé Barreiro y conocen enclaves tan importantes en la cultura clásica como Roma, Pompeya, Ostia o Antica. El viaje se enmarca en el programa Operación Exérica, organizado por SeecGalicia para profesores y alumnado de clásicas de centros de enseñanza secundaria de Galicia.