Las goteras regresan al pabellón Coto Ferreiro

En el verano de 2024 el Concello de A Estrada llevaba a cabo una nueva reforma del tejado del Pabellón Multiusos de A Estrada. El motivo era el del siempre, acabar con las goteras que casi desde su inauguración ha venido sufriendo el anexo del Coto Ferreiro. Esa reforma se ha puesto a prueba en los últimos meses con los recurrentes temporales de lluvia y viento que han asolado el centro de la provincia de Pontevedra y a estas alturas se podría decir que hay una noticia buena y una mala. La buena que es las ya conocidas goteras del Multiusos han desaparecido. La mala es que han aparecido otras nuevas.

Cubos en la pista que utiliza el A Estrada Basket y su cantera. / L.D.

Desde hace unos quince días han comenzado a notarse la aparición de estas nuevas goteras, de nuevo centradas en la pista 1 que habitualmente utiliza el A Estrada Basket y su cantera. Destaca sin embargo en este nuevo panorama la aparición de más goteras en la pista 2, habitualmente usada por deportes como el bádminton o el atletismo. Esta pista tenía hasta ahora pocas entradas de agua pero han aparecido otras nuevas.La buena noticia sin embargo es que la mayor parte de las nuevas goteras registradas se sitúan fuera de las pistas de juego, por lo que los equipos y deportistas pueden seguir con su actividad. Como viene siendo habitual, la presencia de goteras es fácil de percibir, ya que en cada una de ellas se han colocado cubos para ir recogiendo el agua.

Pista central

Curiosamente la pista central del Coto Ferreiro, con muchos más años a su espalda, sigue resistiendo mejor las inclemencias meteorológicas. Solo se ha detectado la presencia de una gotera en una zona cercana a los banquillos y fuera de la pista. Además, cuando llueve mucho y durante días continuados se filtra algo de agua en la zona del tejado donde se instalaron los paneles solares, aunque estos se encuentran sobre la grada que está inutilizada.