Festa do Costelar en Ouzande con música en directo el 9 de mayo

La tercera edición de la ya consolidada Festa do Costelar de Ouzando ya tiene fecha, que será el sábado 9 de mayo. El lugar volverá a ser el campo de la fiesta de la parroquia estradense, que el año pasado reunió a 500 comensales, y la hora de comienzo las 14.00 horas. Habrá música en directo con Dr. Amor y Son das Tabernas. El precio del menú será de 25 euros para adultos y 15 para menores de 12 años, compuesto por empanada, costillar de cerdo y ternera, patatas y café.

