Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sánchez vs CEOEHuelga médicosEl tiempo en GaliciaGrados AbiertosFamilia MarchPardo de VeraAmancio Ortega Australia
instagramlinkedin

Dozón

Fallece Manuel González Rodríguez, un vecino de Amear de 104 años

La iglesia de Santa María de Bidueiros, en Dozón, acoge este martes a las 15.30 horas el funeral por el eterno descanso de Manuel González Rodríguez, un vecino del lugar de Amear de 104 años de edad. Sus familiares reciben el duelo deste este lunes en el velatorio municipal de Dozón, sito en el polígono industrial. Manuel González era uno de los vecinos más veteranos del municipio y, por extensión, de la comarca dezana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents