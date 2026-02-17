Dozón
Fallece Manuel González Rodríguez, un vecino de Amear de 104 años
La iglesia de Santa María de Bidueiros, en Dozón, acoge este martes a las 15.30 horas el funeral por el eterno descanso de Manuel González Rodríguez, un vecino del lugar de Amear de 104 años de edad. Sus familiares reciben el duelo deste este lunes en el velatorio municipal de Dozón, sito en el polígono industrial. Manuel González era uno de los vecinos más veteranos del municipio y, por extensión, de la comarca dezana.
