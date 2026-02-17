Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Estrada acoge el día 24 Conversas Rurais

A Estrada acogerá el próximo 24 de febrero una nueva edición de Conversas Rurais, un foro de debate centrado en las oportunidades de la transformación alimentaria en el rural. El encuentro se celebrará de 18.00 a 20.00 horas, y busca conectar y ayudar a desarrollar a los agentes del sector mediante una exposición y un diálogo abierto.

