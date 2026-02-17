Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan cursos de reciclaje de socorrismo acuático en la Agasp

El Diario Oficial de Galicia de ayer recoge la convocatoria de cursos de reciclaje de socorrismo acuático válidos para la renovación de la inscripción en el Registro profesional del personal de socorrismo, información y primeros auxilios de Galicia. Estos cursos se llevarán a cabo en las instalaciones de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) de A Estrada y regulan las condiciones para el ejercicio profesional en espacios acuáticos naturales e instalaciones acuáticas en Galicia. Habrá varios módulos en marzo, abril y mayo.

