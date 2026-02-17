Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las comarcas rebasan las 20 consultas en el servicio de Cogami

Redacción

Silleda

El servicio de información, asesoramiento y orientación de Cogami atendió durante el año pasado 25 consultas de personas que residen en alguno de los municipios de Deza y Tabeirós-Montes. De esas 27 citas 17 corresponden a usuarios de A Estrada, a los que se suman 4 personas de Silleda, 2 de Lalín, una de Vila de Cruces y otra de Forcarei.

A escala gallega, la cifra se eleva a las 3.233 demandas. La información más solicitada, indican desde la entidad, es la relacionada con el certificado de discapacidad, con 993 consultas, seguida por el empleo, con 749, y las ayudas económicas, con 561 peticiones.

A lo largo del pasado ejercicio este servicio de información y asesoramiento también atendió 166 consultas relacionadas con la accesibilidad, 93 con la formación y 79 sobre dependencia. El balance de actividad indica que además acudieron usuarios a este servicio para informarse sobre vivienda (64 casos), sobre centros y recursos específicos (57), ocio inclusivo (56), educación (53), asociacionismo (43) y productos de apoyo. Estas cifras reflejan «a amplitude de ámbitos nos que Cogami presta apoio, ofrecendo información especializada e acompañamento personalizado co obxectivo de garantir dereitos, promover a autonomía persoal e mellorar a calidade de vida das persoas con discapacidade», indican desde la organización.

