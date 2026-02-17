Cereixo celebra su primera Festa do Marisco el 7 de marzo
La parroquia estradense de Cereixo se prepara para acoger el próximo sábado 7 de marzo su primera edición de la Festa do Marisco, que se celebrará en su Local Social. El precio del menú para los adultos será de 25 euros, y para los niñosde 12, que incluye langostinos a la plancha, paella de marisco y vino. A partir de las 17.00 horas comenzará un bingo, y también actuarán Os Pereiriños. Los tickets están disponibles en la Taberna do Rejo y la Tintorería Punto Elegante.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Terras Gauda se echa atrás y no compra el 25% de Bodegas Gargalo de Roberto Verino
- Atropello arbitral para la sexta plaza
- Ruhan, de Perú a Galicia para comprar un barco y vivir de la pesca artesanal
- El PP de Vigo «corrige» el Meco y reaviva el debate de la sede del Mundial 2030
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar