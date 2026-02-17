Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cereixo celebra su primera Festa do Marisco el 7 de marzo

La parroquia estradense de Cereixo se prepara para acoger el próximo sábado 7 de marzo su primera edición de la Festa do Marisco, que se celebrará en su Local Social. El precio del menú para los adultos será de 25 euros, y para los niñosde 12, que incluye langostinos a la plancha, paella de marisco y vino. A partir de las 17.00 horas comenzará un bingo, y también actuarán Os Pereiriños. Los tickets están disponibles en la Taberna do Rejo y la Tintorería Punto Elegante.

