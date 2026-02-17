‘A maxia de Cerdeiriñas’ se impone también en Vila de Cruces y ‘Grand Prix’, en el Pontiñas

‘A maxia de Cerdeiriñas’ es la gran triunfadora del Entroido en Deza, pues a las victorias en Lamela, A Bandeira y su propia parroquia, Piloño, sumó ayer el primer premio en el concurso de Vila de Cruces, dotado con 295 euros. La segunda mejor carroza fue ‘O tempo do dragón’, de otra ANPA, en este caso la de Nosa Señora da Piedade, que se embolsa 175€.

En grupos senior tuvieron premio ‘Inserso vieja línea’ (200€), ‘Nunca choveu que non escampara’ (150) y ‘Barrio Sésamo’ (100); en grupos infantiles, ‘As catro boliñas’ (150), ‘Avescruces’ (120) y ‘Abuela, Piolín e Silvestre’ (90); en pareja infantil, ‘Os bicixinetes do Oeste’ (90), ‘Policía e ladrón’ (70) y ‘As Globoaventureiras’ (50); en individual, con 60, 50 y 40 euros, ‘O cabaliño vai’, ‘O moucho tiktoker’ y ‘O cabaliño do demo’ (infantil) y ‘Furbie’, ‘Furbina’ y ‘Gitana del romero’ (senior).

En el centro comercial Pontiñas fueron primero y segundo en individual Cororico (vale de compra de 75 euros) y Mesa First Dates (50). En parejas ganó Furbies (100), por delante de Duende y Hada (60), mientras que en grupos Grand Prix fue primero (200) y segundo el de indios de Aspadeza (100). Otros dos vales de 50 euros a la originalidad de los disfraces recayeron en Guacamayo y Pipi Calzaslargas.

En Silleda hubo una fiesta infantil al abrigo de la carpa de la Praza Juan Salgueiro y otra para mayores en el centro social.