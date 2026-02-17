Avances sanitarios
El centro de salud de A Estrada recibe un nuevo reconocimiento
Sanidade premia el proyecto de investigación SIMOA, que se desarrolla en el municipio
El proyecto de investigación SIMOA sobre la detección precoz del deterioro cognitivo mediante biomarcadores séricos ultrasensibles, obtuvo el segundo premio en la Modalidad de Proyectos de Investigación Sanitaria en Atención Primaria que concedió la Consellería de Sanidade.
Promovido por el jefe del Servicio de Neurología del área Sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza, José María Prieto, se desarrolla gracias al trabajo colaborativo entre Atención Primaria, Neurología y Inmunología, con participación activa de profesionales del Centro de Salud de A Estrada.
Se trata de una iniciativa innovadora que permite detectar de forma precoz procesos neurodexenerativos, como la enfermedad de Alzhéimer, mediante análisis de sangre de alta precisión, evitando en muchos casos pruebas invasivas o complejas y acercando el diagnóstico avanzado al primero nivel asistencial.
El proyecto está actualmente en activo, por lo que personas de 70 años o menos de A Estrada que presenten problemas de memoria o quejas cognitivas pueden consultar con su médico de familia para valorar su incorporación al estudio, siempre de forma voluntaria y dentro de un circuito clínico seguro y regulado.
El equipo investigador destaca que este reconocimiento refuerza el papel de la Atención Primaria como motor de innovación clínica, capaz de liderar proyectos de alto impacto asistencial, mejorar la equidad en el acceso a un diagnóstico.
