Marcha nórdica
La campeona mundial acude el sábado a Lalín
redacción
La campeona del mundo de marcha nórdica, Yuliia Shurhina (Copa ONWF), visitará Lalín este sábado, 21 de febrero, invitada por la instructora y entrenadora Vanesa Insaurralde, en la primera de las clases mensuales que Centro ETP retoma tras el éxito de los talleres del año pasado.
Residente en Galicia desde hace años, Shurhina también fue campeona de la Copa Galicia 2023 (FGM), cuenta con el reconocimiento a la mejor técnica (tarjeta verde), es árbitra federativa y responsable de la formación de instructores en España para la federación mundial ONWF.
La sesión está abierta al público y no requiere experiencia previa, aunque quedan pocas plazas. La inscripción debe realizarse antes de las 23:59 del jueves, en info@encuentratupotencial.com o por WhatsApp en el 656 944 937.
