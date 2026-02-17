Entidades sin ánimo de lucro
El BNG pide anticipar las convocatorias de las ayudas de Lalín
Redacción
El BNG de Lalín reclama al gobierno local que anticipe la convocatoria y aprobación de las distintas ayudas municipales destinadas a la entidades sin ánimo de lucro. Así, propone que puedan tramitarse durante el primer trimestre del año para evitar las demoras de ejercicios anteriores «que supoñen estrangular económicamente a asociacións, colectivos e clubs deportivos».
La responsable local del partido, Mari Fernández Sanmartín, pone en valor la labor de estas entidades «á hora de cubrir as carencias do goberno local en moitos ámbitos». Añade que las ayudas correspondientes a 2025, en el caso de las deportivas y sociales, «tramitáronse ao rematar o ano, en decembro, e pagáronse hai poucos días», de modo que se forzó «unha xustificación exprés». Fernández Sanmartín hace hincapié en que «nun momento no que o Concello conta co orzamento máis alto da súa historia non hai xustificación para estas demoras tan lesivas». Y le pide al Concello que no actúe «como unha axencia de publicidade para autobombo e propaganda».
