‘A maxia de Cerdeiriñas’ gaña tamén o concurso da Bandeira
X. Salgueiro / S. Pernas
Silleda / A Estrada
Logo de triunfar no Entroido de Lamela unha semana antes, A maxia de Cerdeiriñas impúxose o sábado tamén no da Bandeira. A carroza de Piloño obtén 500 euros como gañadora, por diante de Orgullo de ser como son (300 euros), Durolandia (250), Eira Band (200), Señoras con caniche con pedigrí (150) e Alvin y las ardillas (100). En invidual, foron elixidos como mellores disfraces Dulces tentacións (200€), A costureira (150) e Dama de reciclaxe (100) e, en infantil, Revolución no galiñeiro (100€), A morena (80) e Baliza na man (60). Na Estrada houbo o sábado festa na residencia de maiores, baile de disfraces no Novo Mercado e actividades no Recreo Cultural, que seguiron onte.
- Mónica, madre de un niño con cáncer: «No sabía cómo decirle a mi hijo que se le iba a caer el pelo»
- En 44 días ha llovido tanto en Galicia que el agua caída daría para abastecer a la comunidad durante 113 años
- La licencia del Concello da vía libre para la construcción de 25 cabañas elevadas en Nigrán
- ¿Dónde viven los extranjeros? Así se distribuyen por las calles de Vigo
- Muere el presidente de la CMVMC de Ventosela al caerle encima un árbol que talaba en Soutomaior: «Sen ti, o teu legado permanecerá con nós»
- El norte de Portugal adelanta a Vigo: ya trabaja para crear un Área metropolitana
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático