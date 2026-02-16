Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘A maxia de Cerdeiriñas’ gaña tamén o concurso da Bandeira

Carroza Orgullo de ser como son, segundo premio. | FOTOS: BERNABÉ-JAVIER LALÍN / CEDIDAS

X. Salgueiro / S. Pernas

Silleda / A Estrada

Logo de triunfar no Entroido de Lamela unha semana antes, A maxia de Cerdeiriñas impúxose o sábado tamén no da Bandeira. A carroza de Piloño obtén 500 euros como gañadora, por diante de Orgullo de ser como son (300 euros), Durolandia (250), Eira Band (200), Señoras con caniche con pedigrí (150) e Alvin y las ardillas (100). En invidual, foron elixidos como mellores disfraces Dulces tentacións (200€), A costureira (150) e Dama de reciclaxe (100) e, en infantil, Revolución no galiñeiro (100€), A morena (80) e Baliza na man (60). Na Estrada houbo o sábado festa na residencia de maiores, baile de disfraces no Novo Mercado e actividades no Recreo Cultural, que seguiron onte.

Camión de San Cristovo de Durolandia.

