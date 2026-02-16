Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Os outros feirantes do Entroido

Bolarqueiros en Noceda e Lupercais na Eira da Xoana consolídanse canda figuras xa tradicionais, coma os Xenerais da Ulla en Piloño

Son Goku conquista Cerdedo

Lalín, Vila de Cruces y Cerdedo se llenan de alegría con el Entroido

Comitiva de bolarqueiros en Noceda / J.R. Moire / Bolarqueiros / Eira da Xoana / Concello de Cerdedo

Xan Salgueiro

Xan Salgueiro

Lalín / Vila de Cruces / Cerdedo

O Entroido vive unha idade dourada na que, ás figuras tradicionais, se van engadindo outras que aspiran a sela. É o caso dos Bolarqueiros en Noceda (Lalín) ou as Lupercais da Eira da Xoana. Conviven con outras arraigadas, coma os Xenerais da Ulla, que este domingo deron o alto en Piloño.

As visitas dos bolarqueiros sorprenderon á veciñanza da parroquia lalinense de Noceda. A celebración rematou con picoteo, música e mercadiño.

A mascarada de Piloño (Vila de Cruces) xuntou 16 xenerais e repartiu varios premios. En grupos, Un mundo máxico, de Os Garatuzas, levou 300 euros; O reino de Oriente, da ANPA do CEIP Nosa Señora da Piedade, 200; e A familia gitana de Ollares, 100. En individual gañou O Circo de Piloño (100), por diante de O Grelo (70) e Superhéroes (50).

Bola de Dragón, comparsa gañadora do concurso de Cerdedo.

Bola de Dragón, comparsa gañadora do concurso de Cerdedo. / Cedida

O Concello de Cerdedo repartiu 775 euros en premios. O primeiro, de 225 euros, foi para Bola de Dragon –a mítica recreación da exitosa serie televisiva de manga protagonizada por Son Goku–, seguida de Debajo del mar e Santa Compaña da Cacheira, ambos con 125 euros.

A Eira da Xoana, na parroquia agoladesa de Ramil, acolleu o sábado as VIII Lupercais. Foi nomeada Raíña Lupa Rosana Prieto Florines, concelleira do BNG de Pantón, agredida nunha mobilización en Monforte de Lemos en solidariedade coa causa palestina.

