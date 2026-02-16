Encontro cultural
Boa acollida das Noites de Raíz en Callobre
A Asociación Regatos celebrou na noite do sábado a súa tradicionalNoite de Raíz no local de Callobre, cunha gran participación de público. Actuaron Padre Xiao, Devagarinho e De Tazas, que animaron a velada con música en directo. Ademais, as persoas asistentes puideron desfrutar de orella gratuíta preparada por Manolito Tato.
