Aberto o prazo de axudas da Deputación para festivais

A Deputación de Pontevedra ten aberto o prazo ata o 12 de marzo para que entidades sen ánimo de lucro opten ás axudas económicas para desenvolver festivais musicais e de artes escénicas. As achegas suman 200.000 euros, e o ano pasado ano beneficiaron a 16 entidades, coma As Nosas Músicas de Couso e o FIP Merza Percusión de Vila de Cruces.