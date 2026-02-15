Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unha persoa excarcelada tras un accidente entre dous coches na Estrada

Foi no quilómetro 316 da N-525, en Loimil, arredor das tres da mañán

REDACCIÓN

Un accidente con dous coches implicados deixou unha persoa excarcerada na Estrada. Ocorreu no quilómetro 316 da N-525, na parroquia estradense de Loimil.

Minutos antes das 3 horas, un particular explicou ao 112 Galicia que se acababa de rexistrar un accidente entre dous coches, cunha persoa atrapada no interior dun deles.

No operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os Bombeiros de Deza-Tabeirós, o GES e o Servizo Municipal de Protección Civil da Estrada, a Garda Civil de Tráfico e os servizos de mantemento da estrada.

Nada mais recibir o aviso, os medios desprazáronse ata o punto e confirmaron que era necesaria a excarceración dun dos implicados, que foi finalmente atendida polos profesionais sanitarios desprazados ata o lugar en ambulancia.

