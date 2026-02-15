Programa provincial
La traída de agua vecinal de Couso, segunda en los Premios +Aqua 2025
La comunidad de la parroquia estradense gana en el reconocimiento a «maior impacto social»
Redacción
La parroquia estradense de Couso ha sido premiada por la Diputación de Pontevedra, tal como recoge la resolución de la primera edición de los Premios +Aqua 2025, unos galardones creados para poner en valor la gestión de las traídas vecinales en la provincia. La Comunidad de Usuarios de la Parroquia de Couso destacó entre las candidaturas presentadas, logrando el segundo premio en la categoría de «Recoñecemento á traída con maior impacto social».
Este reconocimiento va acompañado de una dotación económica de 900 euros, que servirá para seguir mejorando un servicio que es fundamental para la vida diaria de los vecinos y vecinas que viven en Couso. La gran triunfadora en esta primera edición de los Premios +Aqua fue la comunidad de Estás-Tomiño, que quedó entre las tres mejores en las cuatro categorías, que eran, a mayores de la mencionada anteriormente, «Mellor traída veciñal para consumo humano», «Innovación na xestión comunitaria» y «Boas prácticas en calidade sanitaria». La comunidad de Estás-Tomiño fue la que superó a Couso en la de mayor impacto social, y también la que se alzó con el galardón de mejor traída.
Este lunes a las 11.00 horas, en el Salón de Plenos del Pazo provincial de Pontevedra, el presidente de la Diputación, Luis López, junto a Javier Tourís e otros miembros del gobierno provincial, harán entrega de los Premios +Aqua.
