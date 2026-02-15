El PSOE de Lalín plantea ayudas y bonificaciones a 2.145 autónomos

El PSOE de Lalín presenta un plan municipal de apoyo a las personas trabajadoras autónomas con el objetivo de reforzar el tejido económico local mediante medidas directas y un paquete de bonificaciones fiscales. Sitúa en unas 2.145 los autónomos en el municipio.

El concejal y secretario de Comercio, Empleo y Desarrollo Económico, Mario López, incide en el peso del colectivo y afirma que «crea emprego, mantén actividade económica e presta servizos esenciais todos os días». «Cando falamos de apoiar aos autónomos, falamos de apoiar a veciños e veciñas que viven do seu traballo ou que queren emprender desde aquí –remarca–, e iso require medidas municipais reais e próximas, que dependan do Concello, e non de discursos dirixidos a Madrid».

El plan que el grupo socialista llevará al pleno contempla ayudas locales para el inicio y el mantenimiento de la actividad, con líneas para la mejora y digitalización de proyectos y apoyo al alquiler de locales durante los primeros meses. También propone un régimen de bonificaciones en los dos primeros años, con rebaja de la tasa de basura, bonificaciones del IBI y una reducción del 50% en el ICIO para las obras necesarias para abrir o adaptar un negocio. Además, incluye bonificaciones en el impuesto de vehículos cuando el uso esté vinculado a la actividad profesional y compensaciones fiscales temporales en aquellos casos en los que las obras municipales afecten de forma directa al desarrollo de la actividad económica.

Eva Castro, secretaria de Juventud, destaca que el plan está concebido «para todos os perfís de autónomos, teñan ou non local físico». «Moitas persoas, sobre todo as máis novas, que emprenden ou traballan desde a casa ou no ámbito dixital, non teñen persiana, pero si gastos, responsabilidades e impostos. Este plan tamén pensa neles», apostilla. Castro defendió también que «se queremos que Lalín siga tendo actividade económica e oportunidades, o Concello debe facilitar que quen xa está poida consolidarse e que quen decide iniciar un proxecto aquí non atope máis obstáculos dos necesarios». «A política local útil é a que resolve problemas reais», concluyen.