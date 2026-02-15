Pequeños chefs para grandes productos

El Novo Mercado de A Estrada acogió ayer por la mañana una doble propuesta gastronómica abierta a todos los públicos. Primero, tuvo lugar el taller infantil «Chef por un día», impulsado por la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal). Tras la clase magistral, vino el showcooking dirigido al público general, en el que la Sidra Rabiosa de Pardemarín fue una de las grandes protagonistas.

El proyecto estuvo coordinado por la cruceña Mayca Couto, docente de hostelería, socia de Nave 5 y directora de la iniciativa, junto a los cocineros Fran Lampón y Alicia Moreno. La jornada comenzó con la actividad dirigida a niños y niñas, que durante más de dos horas recorrieron el mercado, conocieron los productos y se pusieron el delantal y el gorro para elaborar distintos platos.

«A experiencia foi fantástica, traballar con nenos sempre é marabilloso», resumió Mayca Couto. La propuesta no es nueva para el equipo, que ya desarrolla actividades similares en la Praza de Abastos de Santiago. «Todos los fines de semana hacemos tanto showcooking como actividades con los pequeños», explicó la cocinera madrileña Alicia Moreno, que forma parte de MercaDO BO, un puesto habilitado en el mercado santiagués, donde cada semana un productor es el protagonista.

El origen del proyecto comenzó en octubre, donde se buscaba poner el foco sobre los alimentos de origen gallego. «Sendo hostaleiros, necesitabamos alguén que nos garantizara que a nosa personalidade ou o que nós queriamos vender era realmente o que estabamos vendendo, e foi así como encontramos a Agacal», explicó Couto, señalando ese respaldo con su red de productores certificados. «O proxecto consiste en que, ademais de ter a tenda, cada semana veña un produtor, poña cara a ese produto e o poida vender el mesmo», detalló.

La jornada para los «minichefs» comenzó con su transformación, donde tras enfundarse su nuevo uniforme de trabajo, recorrieron la plaza para conocer de primera mano la materia prima.«Parécenos fundamental empezar pronto a educación gastronómica. Eles tiveron que dar unha volta polo mercado, coñecer os distintos produtos, distinguir os diferentes selos de calidade e saber por qué os teñen, que lles quede claro, e despois xa a cociñar», añadió Couto.

Ya en la cocina, los niños elaboraron tostas variadas y revueltos de grelos y espinacas, y Alicia Moreno destacó el interés de los participantes: «Es muy gratificante cuando un niño te empieza a decir que hay que comprar patata gallega,o cuando te pregunta si la vas a usar para cocer o para freír». Fran Lampón, cocinero en Nave 5, por su parte, integró la Sidra Rabiosa y su vinagre de manzana en distintas elaboraciones: «Neste caso fixemos unhas volandeiras ‘acevichadas’ cunha salsa de sidra e ostra, un guiso de fabas con chourizo á sidra ou un bonito en escabeche. Integramos o seu produto tanto nas elaboracións como nas marinadas», señaló el chef noiés, destacando la versatilidad de la sidra estradense.

La Rabiosa, protagonista

Orlando y Patricia Villamayor, responsables de la Sidra Rabiosa, también participaron tanto en la presentación como en la explicación, resaltando la singularidad de sus productos. «Traballamos especialmente coa variedade Rabiosa de Callobre, xa que nos dá un produto de calidade diferenciada», indicó Orlando.

«Cada día máis xente quere saber o que consome. O supermercado está máis lonxe do produtor, pero aquí a xente pode coñecer o proceso e a historia que hai detrás, falar cos vendedores, e saber o que merca», argumentó Patricia, coincidiendo con su padre en que los clientes piden cada vez más información sobre lo que consumen. La jornada dejó así una imagen distinta en el Novo Mercado, donde pequeños chefs y familias se sumaron al comercio local, y la degustación junto a los profesionales llenó de gran ambiente el lugar durante toda la mañana.